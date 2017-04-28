Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Одессе вандалы залили красной краской мемориальную доску маршалу Жукову

Международная панорама
28 апреля, 17:37 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, апреля. /ТАСС

Сотрудники военного комиссариата Одесской области и полиции на инцидент никак не отреагировали, сообщило издание "Таймер"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Вандалы изуродовали мемориальную доску маршалу Советского Союза Георгию Жукову на здании военного комиссариата Одесской области, залив ее красной краской и написав "декоммунизация". Об этом в пятницу сообщило местное издание "Таймер".

"Представители ряда общественных организаций устроили акт вандализма в центре Одессы, разукрасив красной краской мемориальную доску маршалу Жукову на здании военного комиссариата Одесской области на перекрестке Канатной и Пироговской", - говорится в сообщении.

По данным "Таймера", сотрудники комиссариата и полиции на инцидент никак не прореагировали.

Данный случай вандализма не первый в Одессе. Так, в августе прошлого года вандалы разбили мемориальную доску маршалу Жукову, которая была установлена на одном из зданий по улице Дворянской.

После Великой Отечественной войны Жуков занимал пост Главкома сухопутных войск Вооруженных сил СССР, затем с июня 1946 по февраль 1948 года командовал Одесским военным округом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Вуди Аллен и Майкл Джексон в Studio 54, апрель 1977 года
16
Studio 54: клуб, где звезды вспыхивали быстро
10
Военные Южной Кореи и США "отразили" учебную атаку КНДР на их передовые посты
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МИД КНР не разделяют позицию Белого дома об изоляции РФ
2
Веллер пообещал публично прокомментировать инцидент на радиостанции "Эхо Москвы"
3
Частицу мощей Николая Чудотворца в мае впервые за 930 лет доставят в РФ из Италии
4
СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Антона Геращенко за госизмену
5
Глава Донецкой администрации заявил, что Ростовская область принадлежит Украине
6
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
7
Курортный сбор, поддержку промышленности и развитие АПК обсудят на заседании кабмина
Темы дня
Загрузка...
Реклама