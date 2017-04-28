В Одессе вандалы залили красной краской мемориальную доску маршалу Жукову

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Вандалы изуродовали мемориальную доску маршалу Советского Союза Георгию Жукову на здании военного комиссариата Одесской области, залив ее красной краской и написав "декоммунизация". Об этом в пятницу сообщило местное издание "Таймер".

"Представители ряда общественных организаций устроили акт вандализма в центре Одессы, разукрасив красной краской мемориальную доску маршалу Жукову на здании военного комиссариата Одесской области на перекрестке Канатной и Пироговской", - говорится в сообщении.

По данным "Таймера", сотрудники комиссариата и полиции на инцидент никак не прореагировали.

Данный случай вандализма не первый в Одессе. Так, в августе прошлого года вандалы разбили мемориальную доску маршалу Жукову, которая была установлена на одном из зданий по улице Дворянской.

После Великой Отечественной войны Жуков занимал пост Главкома сухопутных войск Вооруженных сил СССР, затем с июня 1946 по февраль 1948 года командовал Одесским военным округом.