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Генсек ООН предостерег от просчетов, способных привести к войне с КНДР

Международная панорама
28 апреля, 17:52 UTC+3 /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Антониу Гутерриш также предложил возобновить контакты с Пхеньяном на военном уровне

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

© EPA/PETER SCHNEIDER

ООН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опасается военной эскалации на Корейском полуострове, которую могут спровоцировать "просчеты и недоразумения" в действиях ключевых международных игроков. С таким предостережением он выступил в пятницу на министерском заседании Совета Безопасности всемирной организации.

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"Я встревожен опасностью военной эскалации в регионе, в том числе в результате просчетов и недоразумений", - сказал генсек. Он также предупредил, что усилия по нейтрализации "дестабилизирующих действий КНДР могут также привести к усилению гонки вооружений и росту напряженности", что затруднит возможности международного сообщества по мирному урегулированию ситуации. "Нам нужно избегать просчетов и недоразумений. Нам нужно действовать сейчас, чтобы предотвратить конфликт и добиться устойчивого мира", - подчеркнул административный глава ООН.

Гутерриш предложил ряд шагов, необходимых для разрядки обстановки, в том числе призвал КНДР воздержаться от новых ракетных и ядерных испытаний, а также предложил возобновить контакты с КНДР на военном уровне. Он высказался за "восстановление и укрепление каналов связи, в особенности между военными". Кроме того, он указал странам на необходимость осуществлять режим санкций, действующий в отношении КНДР.

Заседание Совета Безопасности ООН проходит на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове, вызванного проведенными КНДР в последние месяцы ракетными и ядерными испытаниями, а также американо-южнокорейскими военными учениями, в которых задействована стратегическая авиация. В своем выступлении Гутерриш решительно осудил действия Пхеньяна, однако ни разу не упомянул маневры, проводимые Вашингтоном и Сеулом.

На прошлой неделе заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён предупредил, что США дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове, и "в любой момент" в регионе может начаться "термоядерная война". В ответ на это постпред США Никки Хейли заявила, что в Вашингтоне не хотят воевать с Пхеньяном.

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Персоны
Гутерриш, Антониу
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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