МИД Японии: угроза ракетно-ядерной программы вышла на новый уровень

ООН, 28 апреля. /ТАСС/. Угроза развития ракетно-ядерной программы КНДР вышла на новый уровень, она является реальной для простых людей. С таким заявлением выступил глава МИД Японии Фумио Кисида, выступая на специальном заседании Совета Безопасности ООН.

"Угроза со стороны развития ядерной и ракетно-баллистической программ Северной Кореи вышла на новый уровень. Только с января 2016 года было проведено два ядерных испытания и как минимум 30 запусков баллистических ракет ракет", - сказал он, добавив, что "эта угроза не является гипотетической, для простых людей она реальна".

Поясняя эту позицию, Кисида напомнил, что 6 марта КНДР произвела запуск четырех баллистических ракет, три их которых упали в исключительной экономической зоне Японии. "Не было заблаговременного уведомления, последствия таких безответственных запусков могли бы быть катастрофическими для ничего не подозревающих (экипажей) рыболовецких судов, морских судов и воздушных судов", - отметил он.

Возможность дальнейших провокаций со стороны КНДР велика, и СБ ООН должен дать понять Пхеньяну, что такие действия приведут к еще более твердому ответу, отметил Фумио Кисида.

"К сожалению, возможность дальнейших провокаций со стороны Северной Кореи велика", - сказал он. В этой связи министр отметил, что "Совет (Безопасности) должен отправить четкий сигнал, что подобные действия приведут к еще более твердому ответу со стороны международного сообщества". "Япония настоятельно призывает Северную Корею продемонстрировать серьезный подход и конкретные действия в вопросе денуклеаризации", - заключил он.

Говоря о требованиях Токио в отношении оказания давления на КНДР, Кисида призвал все государства, "которые еще не сделали этого, представить национальные доклады о зоне исполнения санкций в санкционный комитет". По его мнению, за любой провокацией, в том числе ядерным испытанием, должно последовать "быстрое принятие еще более жесткой резолюции СБ ООН".

Глава МИД Японии отметил, что для мирного ядерного разоружения Корейского полуострова необходим диалог, но в нынешних условиях, когда КНДР продолжает развитие ракетно-ядерной программы, он невозможен. "Нет сомнений: диалог нужен, чтобы добиться мирной денуклеаризации Корейского полуострова. Тем не менее в нынешних обстоятельствах, когда Северная Корея по-прежнему продолжает развитие своих ядерной программ и программы в области баллистических ракет, предметный диалог явно невозможен", - сказал он.

По мнению Кисиды, "чтобы добиться возврата Северной Кореи за стол переговоров, международное сообщество должно выступить с твердым посланием - провокация повлечет за собой высокую цену, и это не принесет никакого яркого будущего Северной Корее без денуклеразации".

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. Ранее в этом месяце КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной: ракета взорвалась практически сразу после старта.