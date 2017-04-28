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Мэй и Абэ согласились сохранять твердую позицию в отношении России

Международная панорама
28 апреля, 18:17 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

Британский премьер назвала активность России дестабилизирующей

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ЛОНДОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министры Великобритании и Японии Тереза Мэй и Синдзо Абэ согласились с необходимостью сохранения твердой позиции перед лицом политической активности России, которую они охарактеризовали как дестабилизирующую.

Об этом Мэй заявила по итогам переговоров со своим японским коллегой.

"Во время наших сегодняшних переговоров мы согласились в том, что мы должны продолжать занимать твердую позицию перед лицом дестабилизирующей активности России, будь то на Украине или в Сирии", - сказала она.

Мэй подчеркнула, что один из способов демонстрировать твердость в отношении Москвы - "экономическое давление, включая использование санкций". "Мы ясно говорим о том, что эти санкции должны быть сохранены до полного выполнения минских договоренностей", - сказала Мэй.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал действие этих ограничительных мер. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В санкционные списки попал 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе в качестве посредника. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что РФ не может реализовать минские договоренности, ибо в минских договоренностях речь об этом не идет.

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