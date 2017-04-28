МИД КНР: использование силы не сможет разрешить кризис на Корейском полуострове

ООН, 28 апреля. /ТАСС/. Одна сторона не может быть ответственной за происходящее на Корейском полуострове, а силовые методы не помогут разрешить кризис. Такое мнение в ходе специального заседания Совета Безопасности ООН высказал министр иностранных дел Китая Ван И.

"Мы должны быть привержены пути диалога и переговоров, - отметил министр. - Использование силы разногласий не решает, это ведет к еще большим катастрофам. Только диалог и переговоры являются здравым выбором для всех сторон".

Представитель КНР призвал Северную Корею выполнять все свои обязательства по ядерному разоружению, а остальные стороны - проявить политическую мудрость. Он напомнил, что прошлый опыт показал возможность добиться прогресса по проблеме КНДР с помощью переговоров.

Дипломат считает, что неправильно возлагать всю ответственность за происходящее только на одну сторону. "Китай призывает все стороны понизить температуру напряженности на полуострове, сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, отказаться от провокационных слов и действий", - добавил он, призвав США и Республику Корея воздерживаться от военных учений, направленных против КНДР.

Министр еще раз заявил, что Китай выступает решительно против развертывания американских мобильных комплексов ПРО THAAD на Корейском полуострове.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась после проведенного в КНДР 16 апреля испытательного пуска ракеты, который, по данным ВС США, оказался неудачным: ракета взорвалась практически сразу после старта. Кроме того, в американской печати циркулируют сообщения о возможной подготовке в КНДР к ядерному испытанию.

Со своей стороны США приступили к размещению противоракетного комплекса THAAD на территории Южной Кореи, направили в южнокорейский порт Пусан атомную подводную лодку "Мичиган" со 154 крылатыми ракетами "Томагавк" на борту и развернули в Филиппинском море восточнее Окинавы авианосную ударную группу (АУГ) во главе с авианосцем "Карл Винсон".