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Аграмунт призвал коллег по ПАСЕ к консенсусу и совместной работе

Международная панорама
28 апреля, 18:46 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков

Ранее представители бюро ПАСЕ выразили вотум недоверия председателю ассамблеи Педро Аграмунту

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ПАРИЖ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт призывает коллег по парламентскому форуму к консенсусу и совместной работе во имя фундаментальных ценностей организации. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в штаб-квартире ПАСЕ в Страсбурге.

Ранее Аграмунт был подвергнут критике в связи с его недавней поездкой в Сирию. Однако председатель ПАСЕ считает нападки безосновательными. "Он дал необходимые объяснения, однако группа парламентариев воспользовалась этими объяснениями в своих целях", - отметил собеседник агентства в ПАСЕ.

Он процитировал слова Аграмунта, который заявил следующее: "В фундаментальные принципы Парламентской ассамблеи входит уважительное отношение к правам человека, демократии и верховенству закона. Поэтому я призываю вас (коллег по ПАСЕ - прим. ТАСС) к консенсусу и совместной работе для достижения наших фундаментальных целей, чтобы предотвратить подобные случаи".

Ранее представители Бюро ПАСЕ выразили недоверие Аграмунту. По их словам, он "утратил доверие" коллег. Вместе с тем в бюро уточнили, что сам Аграмунт не подавал заявления об отставке. "Он не пришел на заседание, которое проходит под председательством заместителя председателя ассамблеи Роджера Гейла", - сообщили в штаб-квартире ПАСЕ.

Бюро решило, что Аграмунту "отныне не разрешается совершать официальные поездки, участвовать во встречах и делать публичные заявления от имени ассамблеи в качестве ее председателя".

Бюро ПАСЕ координирует работу ассамблеи и ее комитетов, помогает председателю в выполнении его обязанностей и осуществляет внешние контакты ассамблеи. Оно состоит из заместителя председателя ассамблеи, глав политических групп и комитетов. Стоит отметить, что в перечень обязанностей Бюро не входят полномочия о вынесении вотума недоверия председателю Ассамблеи.

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