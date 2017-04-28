Палата представителей США приняла временную резолюцию о финансировании правительства

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Палата представителей Конгресса США приняла временную резолюцию о продлении финансирования работы госучреждений до 5 мая. Сам федеральный бюджет на 2017 год до сих пор не принят.

Проект поддержан подавляющим большинством конгрессменов, как следует из трансляции заседания по американскому телевидению.

Теперь документ отправится в Сенат, где, как ожидается, получит одобрение со стороны большинства законодателей, после этого он будет представлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее лидеры демократического меньшинства в Палате представителей и Сената Конгресса США Нэнси Пелоси (от Калифорнии) и Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявили, что законодатели достигли прогресса в переговорах по разработке проекта нового бюджета на текущий финансовый год.

У Конгресса США есть время до ночи, чтобы принять либо резолюцию о продлении финансирования, либо окончательный проект бюджета для предотвращения вынужденной приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия бюджета на текущий финансовый год. Ранее в Белом доме заявляли, что не ожидают вынужденной приостановки работы правительства США из-за отсутствия бюджета на текущий финансовый год, однако на всякий случай все равно готовятся к такому развитию событий.

Федеральный бюджет США составляется и утверждается Конгрессом на основании запроса администрации. При экс-президенте Бараке Обаме такой порядок несколько раз приводил к кризисам, поскольку у Демократической партии не было большинства среди законодателей. Теперь и Белый дом, и Конгресс контролируются Республиканской партией, от которой Дональд Трамп был избран на пост президента Соединенных Штатов.