Лондон рассчитывает, что КНР и РФ усилят давление на КНДР

ООН, 28 апреля. /ТАСС/. Великобритания рассчитывает, что Китай и Россия будут оказывать более мощное давление на КНДР с тем, чтобы вынудить ее соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Борис Джонсон во время выступления на заседании Совбеза.

"Мы призываем других партнеров, имеющих непосредственное влияние на Северную Корею, использовать его в полной мере, чтобы снизить напряженность и обеспечить соблюдение ясно обозначенных решений ООН, - указал министр. - Особую роль играют Китай и Россия, которые обладают влиянием на Пхеньян, являются соседями Северной Кореи, а также постоянными членами СБ".

Джонсон отметил, что на Москве и Пекине лежат "особые обязательства по обеспечению международного мира и стабильности". "Соединенное Королевство призывает Россию и Китай и все остальные страны, входящие в ООН, использовать все имеющееся у них влияние с тем, чтобы обеспечить сдержанность со стороны Северной Кореи, а также подтолкнуть ее лидеров к урегулированию мирным путем", - добавил министр.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. Ранее в этом месяце КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной: ракета взорвалась практически сразу после старта.