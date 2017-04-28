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Лондон рассчитывает, что КНР и РФ усилят давление на КНДР

Международная панорама
28 апреля, 18:35 UTC+3 ООН 28, апреля. /ТАСС

По словам главы МИД королевства Бориса Джонсона, на Москве и Пекине лежат "особые обязательства по обеспечению международного мира и стабильности"

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ООН, 28 апреля. /ТАСС/. Великобритания рассчитывает, что Китай и Россия будут оказывать более мощное давление на КНДР с тем, чтобы вынудить ее соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Борис Джонсон во время выступления на заседании Совбеза.

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"Мы призываем других партнеров, имеющих непосредственное влияние на Северную Корею, использовать его в полной мере, чтобы снизить напряженность и обеспечить соблюдение ясно обозначенных решений ООН, - указал министр. - Особую роль играют Китай и Россия, которые обладают влиянием на Пхеньян, являются соседями Северной Кореи, а также постоянными членами СБ".

Джонсон отметил, что на Москве и Пекине лежат "особые обязательства по обеспечению международного мира и стабильности". "Соединенное Королевство призывает Россию и Китай и все остальные страны, входящие в ООН, использовать все имеющееся у них влияние с тем, чтобы обеспечить сдержанность со стороны Северной Кореи, а также подтолкнуть ее лидеров к урегулированию мирным путем", - добавил министр.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. Ранее в этом месяце КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной: ракета взорвалась практически сразу после старта.

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Персоны
Джонсон, Борис
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