Конгресс США принял резолюцию о временном финансировании правительства

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Конгресс США принял временную резолюцию о продлении финансирования работы госучреждений до 5 мая. Сам федеральный бюджет на 2017 год до сих пор не принят.

Проект был поддержан подавляющим большинством сенаторов и конгрессменов, как следует из трансляции заседания по американскому телевидению.

Теперь документ будет представлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее лидеры демократического меньшинства в Палате представителей и Сената Конгресса США - Нэнси Пелоси (от Калифорнии) и Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) - заявили, что законодатели достигли прогресса в переговорах по разработке проекта нового бюджета на текущий финансовый год.

Ранее в Белом доме заявляли, что не ожидают вынужденной приостановки работы правительства США из-за отсутствия бюджета на текущий финансовый год, однако на всякий случай все равно готовятся к такому развитию событий.

Федеральный бюджет США составляется и утверждается Конгрессом на основании запроса администрации. При экс-президенте Бараке Обаме такой порядок несколько раз приводил к кризисам, поскольку у Демократической партии не было большинства среди законодателей. Теперь и Белый дом, и Конгресс контролируются Республиканской партией, от которой Дональд Трамп был избран на пост президента Соединенных Штатов.