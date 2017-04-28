СМИ: курдские бойцы на севере Сирии получили партию танков и орудий от США

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БЕЙРУТ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Соединенные Штаты поставили курдским бойцам, составляющим основу "Сил демократической Сирии" (СДС), новую партию вооружений. Об этом сообщила телестанция "Аль-Манар". По ее сведениям, через территорию Ирака в северо-восточную провинцию Хасеке, которая находится под контролем курдов, доставлены американские танки и орудия.
"Эта военная техника будет использована при штурме города Ракка, где находится форпост террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)", - сообщила представитель СДС Насрин Абдалла, не уточнив количества полученного оружия.
28 марта США передали курдским бойцам 150 бронетранспортеров с противоминной защитой. Решение укрепить отряды СДС было принято после поездки в курдские районы главы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США Джозефа Вотела.
СДС начали 13 апреля четвертую фазу операции "Гнев Евфрата", которая преследует цель окружить форпост ИГ в городе Ракка (520 км от Дамаска). Поддержку с воздуха им оказывают ВВС коалиции во главе с США. Кроме того, примерно тысяча военных советников и инструкторов из США размещена сейчас на тренировочных базах в Румейлане и Телль-Бейдаре (Хасеке).