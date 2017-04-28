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Франция выступает за введение новых санкций против КНДР в случае провокаций

Международная панорама
28 апреля, 20:12 UTC+3 ООН ООН 28, апреля. /ТАСС

По словам Жан-Марка Эйро, позиция французских властей по поводу всех провокаций Пхеньяна должна оставаться четкой и ясно обозначенной

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ООН, 28 апреля. /ТАСС/. Париж считает необходимым усилить давление на КНДР, а также ужесточить санкционный режим в отношении Пхеньяна в случае новых провокационных шагов с его стороны. Об этом говорится в заявлении главы МИД Франции Жан-Марка Эйро, зачитанном в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН постоянным представителем этой европейской страны при всемирной организации Франсуа Делаттром.

"Северная Корея продолжает нарушать режим нераспространения, угроза миру и безопасности с ее стороны растет. Наша позиция по поводу любых провокаций Пхеньяна должна оставаться четкой и ясно обозначенной. Если они будут иметь место, международному сообществу и Совбезу следует отреагировать и принять новые меры", - говорится в документе.

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© Bryan R. Smith/Pool Photo via AP

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В заявлении Эйро также подчеркивается: "Северная Корея должна понимать, что продолжение развития ядерной программы и проведение новых испытаний приведет к тому, что ей придется дорого заплатить, в особенности из-за введения новых санкций".

"Мы не можем просто реагировать на то, что делает Северная Корея. Нам нужно проявить инициативу, чтобы гарантировать, что у нее не будет ядерного оружия. Международное сообщество должно незамедлительно предпринять общие и скоординированные усилия, чтобы усилить давление на Северную Корею в сфере дипломатии и экономики", - привел Делаттр слова Эйро.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. Ранее в этом месяце КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной: ракета взорвалась практически сразу после старта.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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