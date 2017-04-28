Президент Молдавии не утвердит решение парламента совместить День Победы с Днем Европы

КИШИНЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон подверг критике решение парламента совместить 9 мая празднование Дня Победы с Днем Европы. В беседе с корреспондентом ТАСС глава Молдавии, который примет участие в Параде Победы в Москве, заявил, что не утвердит решение, которое приняли депутаты правящей проевропейской коалиции.

"Категорически осуждаю принятие закона о провозглашении 9 мая Днем Европы. Мы должны быть достойными памяти наших предков, победивших фашизм. Традиционно сотни тысяч граждан в нашей стране отмечают 9 мая День Победы. Они проходят маршем по улицам города к мемориалу по воле сердца, вопреки желанию властей. Поэтому я, как глава государства, намерен заблокировать его промульгацию", - подчеркнул президент, который в этот день традиционно идет вместе с ветеранами в колоннах.

Парламент Молдавии 28 апреля утвердил сразу в двух чтениях инициативу о праздновании 9 мая не только Дня Победы, но и Дня Европы несмотря на то, что фракции Партии социалистов и Партии коммунистов в знак протеста покинули зал заседания. Поправки предполагают внесение изменения в Трудовой кодекс Молдавии и постановление о праздниках, памятных датах и выходных днях. За них проголосовали 56 из 101 депутата.

После заседания спикер парламента Андриан Канду поспешил заверить журналистов, что "День Победы в Молдавии никто не отменял". "Этот проект был принят, чтобы консолидировать общество, а не разобщить его, потому что у нас граждане празднуют оба эти праздника", - уточнил он.