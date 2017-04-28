Евросоюз не приостанавливал переговоры о вступлении Турции в ЕС

Мутко планирует пригласить делегатов конференции РФС на открытие Кубка конфедерацийСпорт 28 апреля, 21:05
Представитель "Новатэк" может войти в исполком в РФССпорт 28 апреля, 20:37
ОКР: заявления немецких парламентариев подрывают целостность олимпийского движенияСпорт 28 апреля, 20:33
Мутко: выход в полуфинал турнира в Штутгарте дался Шараповой непростоСпорт 28 апреля, 20:20
Мутко надеется, что в матче ЦСКА - "Спартак" будет показан футбол европейского уровняСпорт 28 апреля, 20:03
Шляхтин: ХК "Лада" решит кадровые вопросы на встрече с губернатором Самарской областиСпорт 28 апреля, 19:41
Квят: гонка Гран-при России будет сложной для "Торо Россо"Спорт 28 апреля, 19:35
Организаторы хоккейного ЧМ-2017 продали свыше 500 тысяч билетовСпорт 28 апреля, 19:26
Карякин и Крамник сыграли вничью в седьмом туре шахматного турнира памяти ГашимоваСпорт 28 апреля, 19:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЮССЕЛЬ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз в настоящее время не работает над открытием новых глав в переговорном процессе по вступлению Турции в сообщество. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 28 стран союза.
"Переговорный процесс продолжается, он не приостановлен. Но мы сейчас не работаем над открытием новых глав", - сказала она.