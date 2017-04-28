Евросоюз не приостанавливал переговоры о вступлении Турции в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз в настоящее время не работает над открытием новых глав в переговорном процессе по вступлению Турции в сообщество. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 28 стран союза.

"Переговорный процесс продолжается, он не приостановлен. Но мы сейчас не работаем над открытием новых глав", - сказала она.