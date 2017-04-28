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Евросоюз не приостанавливал переговоры о вступлении Турции в ЕС

Международная панорама
28 апреля, 20:15 UTC+3 /Корр. ТАСС, Ася Арутюнян

Глава европейской дипломатии пояснила, что ЕС "в настоящее время не работает над открытием новых глав в переговорном процессе"

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Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини

© Александр Щербак/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз в настоящее время не работает над открытием новых глав в переговорном процессе по вступлению Турции в сообщество. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 28 стран союза.

"Переговорный процесс продолжается, он не приостановлен. Но мы сейчас не работаем над открытием новых глав", - сказала она.

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