МВД Македонии задержало 8 подозреваемых в причастности к беспорядкам в парламенте

СКОПЬЕ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Сотрудники Министерства внутренних дел Македонии задержали восемь человек, подозревающихся в участии в беспорядках в парламенте страны 27 апреля. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель главы ведомства Йордан Ламановский.

По его словам, "задержаны восемь человек". При этом за медицинской помощью, как он уточнил, обратились 83 пострадавших в ходе беспорядков. Ламановский также отметил, что правоохранительные органы располагают видеозаписями с камер наблюдения, установленных внутри здания парламента. "Задержанные находятся в полицейском участке района Гази Баба в Скопье, их допрашивают", - сказал он.

"Из 83 человек, обратившихся за медицинской помощью, 25 являются сотрудниками полиции, 54 - гражданские лица, трое депутатов и один журналист", - уточнил замглавы МВД. Как он подчеркнул, дальнейшее развитие ситуации отслеживается, оперативный штаб в рамках МВД, который возглавляет министр Агим Нухиу, работает в круглосуточном режиме.

По информации ведомства, в момент проникновения в парламент активистов общественного движения "За единую Македонию" перед зданием было порядка 5 тысяч демонстрантов.

В четверг оппозиция в Македонии в обход общей процедуры избрала спикера парламента - члена албанского "Демократического союза за интеграцию" Талата Джафери. Затем активисты общественного движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание парламента в Скопье, заняли зал заседаний и устроили там беспорядки. По информации местного телеканала Sitel, по меньшей мере 109 человек, среди которых депутаты, сотрудники полиции и демонстранты, пострадали во время протестов.