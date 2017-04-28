Меркель выразила надежду на победу Макрона на выборах во Франции

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на победу центриста Эмманюэля Макрона на президентских выборах во Франции и высказала мнение, что он будет сильным лидером.

"Я не имею ни малейших сомнений, что Макрон, если он победит, на что я надеюсь, будет сильным президентом", - цитирует слова Меркель агентство Reuters.

Канцлер ФРГ отвергла предположение журналистов о том, что Макрон в случае победы должен будет доказать, что он не является "пуделем Германии" и не зависит от Берлина. "Такой термин просто абсурден", - сказала Меркель.

Первый тур президентских выборов прошел во Франции 23 апреля. Во второй тур, который состоится 7 мая, вышли центрист Эмманюэль и правый политик Марин Ле Пен.

Согласно опубликованным в пятницу данным опроса, проведенного службой OpinionWay, за Макрона намерены голосовать во втором туре 60% потенциальных избирателей, за Ле Пен - 40%.