Меркель выразила надежду на победу Макрона на выборах во Франции

Мутко планирует пригласить делегатов конференции РФС на открытие Кубка конфедерацийСпорт 28 апреля, 21:05
Представитель "Новатэк" может войти в исполком в РФССпорт 28 апреля, 20:37
ОКР: заявления немецких парламентариев подрывают целостность олимпийского движенияСпорт 28 апреля, 20:33
Мутко: выход в полуфинал турнира в Штутгарте дался Шараповой непростоСпорт 28 апреля, 20:20
Мутко надеется, что в матче ЦСКА - "Спартак" будет показан футбол европейского уровняСпорт 28 апреля, 20:03
Шляхтин: ХК "Лада" решит кадровые вопросы на встрече с губернатором Самарской областиСпорт 28 апреля, 19:41
Квят: гонка Гран-при России будет сложной для "Торо Россо"Спорт 28 апреля, 19:35
Организаторы хоккейного ЧМ-2017 продали свыше 500 тысяч билетовСпорт 28 апреля, 19:26
Карякин и Крамник сыграли вничью в седьмом туре шахматного турнира памяти ГашимоваСпорт 28 апреля, 19:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на победу центриста Эмманюэля Макрона на президентских выборах во Франции и высказала мнение, что он будет сильным лидером.
"Я не имею ни малейших сомнений, что Макрон, если он победит, на что я надеюсь, будет сильным президентом", - цитирует слова Меркель агентство Reuters.
Канцлер ФРГ отвергла предположение журналистов о том, что Макрон в случае победы должен будет доказать, что он не является "пуделем Германии" и не зависит от Берлина. "Такой термин просто абсурден", - сказала Меркель.
Первый тур президентских выборов прошел во Франции 23 апреля. Во второй тур, который состоится 7 мая, вышли центрист Эмманюэль и правый политик Марин Ле Пен.
Согласно опубликованным в пятницу данным опроса, проведенного службой OpinionWay, за Макрона намерены голосовать во втором туре 60% потенциальных избирателей, за Ле Пен - 40%.