Сенат США полным составом призвал ООН относится к Израилю как и к другим странам

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Все 100 сенаторов Конгресса США призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша подходить к Израилю с таким же отношением, как и к остальным странам. Об этом говорится в распространенном сегодня письме, подписанном всеми законодателями верхней палаты.

"В словах и поступках мы призываем вас гарантировать, что Израиль не получит ни лучшего, ни худшего отношения по сравнению с любыми другими членами ООН, имеющими хорошую репутацию", - отметили авторы документа, датированного 27 апреля.

Сенаторы напомнили, что Соединенные Штаты являются крупнейшим донором ООН, однако не намекнули, что Вашингтон может прекратить финансирование. Тем не менее законодатели настояли на том, чтобы организация изменила свое отношение к Израилю в вопросах соблюдения прав человека и других сферах. По версии сенаторов, "Совет ООН по правам человека и другие структуры ООН делают из Израиля мишень, и это неприемлемо".

Представители новой администрации США неоднократно выражали недовольство тем, как устроена работа ООН. В конце декабря на тот момент избранный президент США Дональд Трамп пригрозил, что после его вступления в должность главы государства все, что касается всемирной организации, "будет иначе". Эта ремарка стала ответом на принятие Советом Безопасности резолюции против поселенческой деятельности Израиля - ближайшего союзника США.