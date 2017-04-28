США поддерживают спикера парламента Македонии, избранного в обход общей процедуры

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ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госдепартамент призвал власти Македонии тщательно расследовать обстоятельства нападения в Скопье на членов парламента и обозначил намерение сотрудничать с его новым спикером, избранным в обход общей процедуры. Об этом заявил и. о. руководителя пресс-службы Госдепартамента Марк Тонер.
"Соединенные Штаты решительно осуждают жестокое нападение на членов македонского парламента, - говорится в распространенном заявлении. - Мы будем сотрудничать с новым спикером с целью поддержать демократию и помочь Македонии в продвижении по ее европейскому пути".
Тонер отметил, что "насилию нет места в демократическом процессе". "Соединенные Штаты призывают македонские власти обеспечить безопасность всех членов парламента, тщательно расследовать это нападение и привлечь к ответственности тех, кто совершил акты насилия", - сказал представитель Госдепартамента.
"Мы призываем все стороны сохранять спокойствие, мирно разрешать любые разногласия и уважать законы Македонии и демократические процессы", - заключил Тонер.
27 апреля оппозиция в Македонии в обход общей процедуры избрала спикера парламента, албанца по национальности. После этого активисты общественного движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание парламента в Скопье, заняли зал заседаний и учинили там беспорядки. По информации местного телеканала Sitel, по меньшей мере 109 человек, среди которых депутаты, сотрудники полиции и демонстранты, пострадали во время протестов.