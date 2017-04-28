Марин Ле Пен призвала Зидана заняться футболом и оставить политику в стороне

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ПАРИЖ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен ответила Зинедину Зидану, который призвал французов не отдавать свои голоса за лидера "Национального фронта".
"Он может давать советы в футболе, там он действительно хорош, но насчет политики я не уверена", - сказала Ле Пен в интервью телеканалу BFMTV.
Ранее в пятницу известный французский футболист, главный тренер испанского клуба "Реал" Зинедин Зидан призвал не голосовать за Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов во Франции. "Моя позиция остается неизменной с 2002 года. Я далек от всех тех идей, которые пропагандирует "Национальный фронт", - сказал Зидан. - Нужно максимально избегать (голосования за Ле Пен). Радикальные (идеи) никогда не доводили до добра".
Первый тур президентских выборов прошел во Франции 23 апреля. В нем участвовали 11 кандидатов. По утвержденным Конституционным советом Франции данным, Макрон занял первое место в первом туре выборов, набрав 24,01% голосов, Ле Пен вышла в следующий тур с результатом 21,30%.
Второй тур выборов состоится 7 мая.