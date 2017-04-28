В Австрии суд приговорил украинского химика к тюрьме за продажу препарата "Украин"

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ВЕНА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Высший земельный суд Вены приговорил 80-летнего профессора украинского происхождения Василя Новицкого к тюремному сроку за распространение мнимого чудодейственного лекарства от рака под названием "Украин".
Об этом сообщило Австрийское агентство печати.
Новицкого приговорили к трем годам с возможностью условно-досрочного освобождения после года тюремного заключения. Приговор является окончательным и обжалованию не подлежит.
В 2016 году Земельный суд Вены по уголовным делам определил профессору меру наказания в виде 3,5 лет лишения свободы за коммерческое мошенничество и торговлю запрещенным на территории Австрии препаратом. Его тогда признали виновным в том, что он продавал своим клиентам ампулы "Украин" с истекшим сроком годности. Затем Верховный суд подтвердил вину осужденного, а Высший земельный суд в пятницу смягчил наказание.
Как утверждал химик на процессе, даже с истекшим сроком годности препарат способен оказывать лечебный эффект на больных. В качестве свидетеля защиты выступал 95-летний пенсионер, которому якобы помогло "чудо-лекарство". "Я не понимаю, в чем я виноват, я спасал жизни людей", - сказал на суде химик. "Мы исходим из обвинительного приговора, даже если вы с ним не согласны", - ответил на это судья.
Новицкого задержали в 2012 году в Вене по подозрению в мошенничестве и продаже запрещенных в Австрии лекарств. Прежде всего, он известен как создатель препарата "Украин", который сам назвал в честь своей исторической родины. Профессор продавал его с 1990-х годов через свою фирму в Вене. Новицкий создал этот препарат на основе экстракта чистотела еще в 1978 году, но так и не смог зарегистрировать ни в одной стране Европы.