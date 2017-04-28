Опрос: американские СМИ не пользуются доверием граждан

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Американцы доверяют президенту США Дональду Трампу больше, чем прессе. Это подтвердил опрос общественного мнения, проведенный в США исследовательской фирмой Morning Consult.

Согласно результатам опроса, в правдивость Трампа и его администрации верят 37% жителей США. Лишь 29% сказали то же самое о средствах массовой информации. Более половины опрошенных - 52% - совершенно не верят, что СМИ правдиво освещают деятельность президента страны и его команды.

Опрос, приуроченный к субботнему ежегодному приему Ассоциации корреспондентов при Белом доме, проводился во вторник-среду и охватил более 2 тыс. человек по всей стране. Трамп стал первым президентом за 36 лет, отказавшимся участвовать в этом приеме. Он считает, что СМИ крайне предвзято относятся к нему и его администрации, и даже называет некоторые из них "врагами народа".

Между тем фирма CareerCast (смысл названия - "Поиск карьеры") обнародовала результаты собственного исследования, также весьма не утешительные для журналистов. По ее оценкам, профессия репортера сейчас - наихудшая в США с точки зрения оплаты труда и перспектив сохранения работы.

Согласно отчету фирмы, зарплата репортеров-газетчиков составляет сейчас в США в среднем около $36 тыс. в год, сотрудников эфирных СМИ - $38 тыс. При этом тем и другим грозит увольнение: общее число рабочих мест у первых, по оценкам, должно к 2024 году сократиться на 9%, у вторых - на 13%. Для сравнения у таксистов, чью профессию исследователи также считают незавидной, заработки на треть ниже, но зато занятость должна вырасти на те же 13%. Среди других "худших" профессий - продавцы, пожарные, рядовые военнослужащие-контрактники.

Самые блестящие профессиональные перспективы, по оценкам CareerCast, открываются перед американскими статистиками. В их отрасли и зарплаты около $80 тыс. в год, - и занятость в ближайшие семь лет должна вырасти на 34%. Уверенно могут чувствовать себя также специалисты по информационным технологиям, программисты, медики, включая управленцев, а также штатные университетские преподаватели.