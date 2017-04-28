Глава МВД Македонии обвинил коллегу в бездействии, приведшем к беспорядкам в парламенте

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СКОПЬЕ, 28 апреля. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Министр внутренних дел Республики Македония Агим Нухиу обвинил в бездействии, которое привело к беспорядкам в парламенте страны 27 апреля, своего коллегу по ведомству - главу Бюро общественной безопасности (БОБ) Митко Чавкова.
По словам Нухиу, ответственным за работу сформированного в связи с ежедневными протестами в Македонии оперативного штаба был назначен директор БОБ Митко Чавков. "Вчера вплоть до момента эскалации ситуации руководитель штаба Чавков не был доступен для меня ни по телефону, ни физически в самом оперативном штабе, - отметил Нухиу на пресс-конференции в здании МВД. - Хочу подчеркнуть, что очевидно серьезное политическое влияние в МВД, что требует осуждения".
Министр также заявил: "Отдельные сотрудники ведомства вместо соблюдения законов и исполнения своих обязанностей действуют в соответствии с указаниями политических центров. Внутренний контроль (по этому вопросу) в МВД запущен, и мы будем требовать, чтобы понесли ответственность те, кто не руководствовался своими законными полномочиями, включая и членов оперативного штаба".
Глава Бюро общественной безопасности отверг обвинения Нухиу. Чавков подчеркнул, что правоохранительные органы не располагали информацией о возможных инцидентах в парламенте. "По этой причине проведение акции протеста обеспечивало стандартное число сотрудников полиции, но, к сожалению, произошел этот инцидент (беспорядки - прим. ТАСС), - сказал чиновник. - Полиция начала применять силу уже в результате того, что сотрудникам не удалось воспрепятствовать проникновению активистов внутрь здания".
По данным МВД, в момент, когда в парламент ворвались активисты общественного движения "За единую Македонию", перед зданием было около 5 тыс. демонстрантов.
В четверг оппозиция в Македонии в обход общей процедуры избрала спикера парламента - члена албанского "Демократического союза за интеграцию" Талата Джафери. Затем активисты общественного движения "За единую Македонию" в знак протеста проникли в здание парламента в Скопье, заняли зал заседаний и устроили там беспорядки. По информации местного телеканала Sitel, по меньшей мере 109 человек, среди которых депутаты, сотрудники полиции и демонстранты, пострадали во время протестов.