Меланшон не поддерживает ни Ле Пен, ни Макрона перед вторым туром президентских выборов

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Социалист Жан-Люк Меланшон, набравший в первом туре президентских выборов во Франции почти 20% голосов, отказался поддерживать кого-либо из кандидатов, прошедших во второй тур. Соответствующее заявление лидер крайне левого движения "Неподчинившаяся Франция" сделал в пятницу.
"Я буду голосовать, но не буду говорить, за кого. Вам вовсе не нужно знать, что я собираюсь делать, так как я не гуру и не вожак", - приводит слова политика агентство Reuters.
Участник первого тура выборов президента Франции и основатель консервативного движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян поддержал кандидатуру лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре голосования. "Я буду голосовать за Марин Ле Пен и я буду поддерживать ее", - сказал он.
Политик заявил, что он подписал с Ле Пен соглашение, по которому она согласилась внести изменения в свою программу с учетом взглядов Дюпон-Эньяна и его сторонников.
Первый тур президентских выборов прошел во Франции 23 апреля. В нем участвовали 11 кандидатов. По утвержденным Конституционным советом страны данным, первое место в первом туре выборов занял центрист Эмманюэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, правый политик Марин Ле Пен вышла в следующий тур с результатом 21,30%. Дюпон-Эньян в первом раунде голосования занял пятое место, получив 4,70% голосов.