Пенсионный фонд Украины предложили пополнить, разрешив проституцию, казино и марихуану

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова выступила с инициативой легализации проституции и других запрещенных законом видов деятельности, чтобы увеличить поступления в Пенсионный фонд Украины.

"Чтобы запустить и солидарный, и накопительный элемент (Пенсионной системы - прим. ТАСС), говорят, нет компенсаторов. Очень часто я слышала, что у нас нет на это средств в государственном бюджете", - сказала она сегодня на круглом столе в Киеве. "Можно найти компенсаторы в детенизации экономики, например, в легализации тех видов деятельности, которые не легализованы и которые не дают дохода в бюджет, - подчеркнула Третьякова. Я имею в виду, может и провокационно, и проституток, и оружие, и игорный бизнес, и выращивание и продажу марихуаны".

Последнее время на Украине с целью создания новых источников дохода государственного бюджета высказывались предложения по легализации запрещенных законом видов деятельности, таких как занятие проституцией, игорный и наркотический бизнес, свободное владение оружием. В частности, в Верховной раде было несколько попыток легализовать проституцию, путем принятия соответствующего закона. Последний раз в сентябре 2015 года был зарегистрирован законопроект "О регулировании проституции и деятельности секс-заведений", где понятие "проститутка" определялось как "физическое лицо-предприниматель, оказывающее услуги интимного характера", а государству предписывалось "способствовать развитию секс-заведений, принимать меры повышения имиджа труда проституток, способствовать деятельности профессиональных союзов и общественных организаций в сфере проституции, деятельности секс- заведений". Однако до голосования дело так и не дошло.

Идея легализации игорного бизнеса также пока не нашла поддержки в украинском парламенте. Очередная попытка правительства была в ноябре 2015 года. Тогда с инициативой легализации казино исключительно в четырех- и пятизвездочных гостиницах на Украине выступал бывший министр экономики и торговли Айварас Абромавичус выступил, однако соответствующее решение принято не было.