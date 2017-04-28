Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Парламент Албании избрал своего спикера Илира Мету новым президентом страны

Международная панорама
28 апреля, 23:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

С 1999 по 2002 годы Илир Мета занимал пост премьер-министра страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Парламент Албании избрал сегодня своего спикера Илира Мету новым президентом страны, сообщило агентство Reuters. Голосование состоялось несмотря на бойкот работы Народного собрания оппозицией.

Ранее в этом месяце парламент трижды собирался для избрания главы государства, однако эти попытки завершались безрезультатно, так как в ходе заседаний не было выдвинуто ни одного кандидата.

Для избрания главой государства кандидату необходимо получить три пятых голосов от общего состава парламентариев, то есть не менее 84 из 140 депутатов. В ходе голосования в пятницу в поддержку Илира Меты высказались 87 депутатов, большинство из которых представляют правящую коалицию. В нее входят Албанская социалистическая партия во главе с премьер-министром Эли Рамой и "Социалистическое движение за интеграцию", лидером которого является вновь избранный глава государства Илир Мета.

Новому президенту Албании 48 лет. В 1999-2002 года Илир Мета занимал пост премьер-министра страны.

Оппозиционная Демократическая партия Албании обвиняет правящие партии в коррупции и подтасовке результатов выборов в местные органы власти. Депутаты от оппозиции не участвуют в работе парламента, Демпартия угрожает бойкотировать парламентские выборы, которые должны состояться 18 июня.

"Мы должны достичь консенсуса, чтобы Албания не стала такой, как Македония", - заявил сегодня Илир Мета. Он имел в виду события в соседней балканской стране, где парламентские партии не могут сформировать правительство по итогам выборов, состоявшихся в минувшем декабре. В четверг демонстранты захватили здание парламента Македонии, протестуя против избрания его спикером политика, принадлежащего к общине этнических албанцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Албания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подозреваемый в убийстве фармацевта в столичной аптеке задержан
2
Полиция проводит проверку по факту нападения на активистку "Яблока" в Москве
3
ГП РФ подтвердила информацию о направлении материалов в Интерпол для розыска Яценюка
4
Пенсионный фонд Украины предложили пополнить, разрешив проституцию, казино и марихуану
5
Тиллерсон на заседании СБ ООН забыл про постпреда Украины, передав слово другому оратору
6
В штабе Макрона объяснили отказ в аккредитации корреспондентам RT и Sputnik
7
Глава ФСБ Бортников за 2016 год заработал 11,38 млн рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама