Парламент Албании избрал своего спикера Илира Мету новым президентом страны

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Парламент Албании избрал сегодня своего спикера Илира Мету новым президентом страны, сообщило агентство Reuters. Голосование состоялось несмотря на бойкот работы Народного собрания оппозицией.

Ранее в этом месяце парламент трижды собирался для избрания главы государства, однако эти попытки завершались безрезультатно, так как в ходе заседаний не было выдвинуто ни одного кандидата.

Для избрания главой государства кандидату необходимо получить три пятых голосов от общего состава парламентариев, то есть не менее 84 из 140 депутатов. В ходе голосования в пятницу в поддержку Илира Меты высказались 87 депутатов, большинство из которых представляют правящую коалицию. В нее входят Албанская социалистическая партия во главе с премьер-министром Эли Рамой и "Социалистическое движение за интеграцию", лидером которого является вновь избранный глава государства Илир Мета.

Новому президенту Албании 48 лет. В 1999-2002 года Илир Мета занимал пост премьер-министра страны.

Оппозиционная Демократическая партия Албании обвиняет правящие партии в коррупции и подтасовке результатов выборов в местные органы власти. Депутаты от оппозиции не участвуют в работе парламента, Демпартия угрожает бойкотировать парламентские выборы, которые должны состояться 18 июня.

"Мы должны достичь консенсуса, чтобы Албания не стала такой, как Македония", - заявил сегодня Илир Мета. Он имел в виду события в соседней балканской стране, где парламентские партии не могут сформировать правительство по итогам выборов, состоявшихся в минувшем декабре. В четверг демонстранты захватили здание парламента Македонии, протестуя против избрания его спикером политика, принадлежащего к общине этнических албанцев.