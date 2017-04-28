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Управление комиссара ОБСЕ по нацменьшинствам готово быть посредником ради мира в Македонии

Международная панорама
28 апреля, 23:26 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев

В институте ОБСЕ отметили, что нельзя допустить дальнейшего подстрекательства к насилию и враждебной риторике

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ВЕНА, 28 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Управление Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств готово сыграть посредническую роль между сторонами политического процесса в Македонии для достижения устойчивого мира. Об этом сообщили в пятницу в ОБСЕ.

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Управление комиссара призвало участников политического процесса в Македонии к сдержанности, ответственному поведению, потому что насилию нет места в демократических процессах. "Наш институт готов предложить свои услуги стране на пути к политически устойчивому и мирному будущему", - говорится в заявлении управления, которое распространила пресс-служба ОБСЕ.

"Нельзя допустить дальнейшего подстрекательства к насилию и враждебной риторике. Все действия должны быть основаны на уважении демократических принципов, включая уважение результатов выборов и политического большинства, - отметили в этом институте ОБСЕ. - Все вовлеченные стороны должны соблюдать политическую ответственность и верховенство закона, важные учреждения должны представлять все общины и всех граждан. Ожидаем, что правоохранительные органы без промедления установят и накажут всех лиц, ответственных за вчерашние события".

27 апреля оппозиция в Македонии избрала спикера парламента - члена албанского "Демократического союза за интеграцию" Талата Джафери. Выборы прошли в обход общей процедуры. В знак протеста активисты общественного движения "За единую Македонию" проникли в здание парламента в Скопье, заняли зал заседаний и устроили там беспорядки. По информации местного телеканала Sitel, по меньшей мере 109 человек, среди которых депутаты, сотрудники полиции и демонстранты, пострадали во время протестов.

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