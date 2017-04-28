Парламент Мексики одобрил использование марихуаны в медицинских и научных целях

МЕХИКО, 28 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Нижняя палата парламента Мексики в пятницу одобрила смягчение антинаркотического законодательства. За разрешение использовать марихуану в медицинских и научных целях проголосовал 371 член Палаты депутатов, семеро выразили свое несогласие и 11 воздержались. В конце минувшего года эта инициатива получила одобрение Сената.

"Решение отменяет запрет и уголовное преследование действий, связанных с медицинским использованием марихуаны и ее научным исследованием, и тех, которые относятся к выращиванию и распространению этого растения для таких целей", - отмечается в обнародованном заявлении. Теперь министерство здравоохранения должно будет разработать политику медицинского использования производных марихуаны, в том числе тетрагидраканнабинола.

В ноябре 2015 года Верховный суд Мексики признал неконституционным абсолютный запрет на использование марихуаны и впервые дал право четырем гражданам употреблять ее, а также сеять, выращивать, иметь и перевозить. После этого в стране прошла серия дебатов, посвященных этому вопросу, с участием представителей экспертного сообщества, общественных и политических организаций. В апреле 2016 года президент Энрике Пенья Ньето предложил пересмотреть поход к проблеме наркотиков с позиции прав человека.