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Трамп считает свои первые 100 дней у власти более успешными, чем у его предшественников

Международная панорама
28 апреля, 23:49 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Накануне президент США сообщил, что его работа на посту главы государства сложнее, чем ведение бизнеса

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ВАШИНГТОН, 28 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп считает, что его первые 100 дней у власти привели к гораздо большим успехам, чем у его предшественников на этом посту. Глава государства рассказал о своей оценке этого периода во время еженедельного обращения к американцам.

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"Мы движемся просто замечательно, - отметил он. - У нас получилось сделать очень много вещей, я не думаю, что когда-либо было нечто подобное. 100 дней - ложный стандарт, скажу вам. Но я не думаю, что кто-либо делал то, что мы смогли сделать в течение этих 100 дней".

В четверг Трамп рассказал, что его работа на президентском посту сложнее, чем ведение бизнеса. "Мне нравилась моя прежняя жизнь (в качестве бизнесмена - прим. ТАСС), - подчеркнул американский лидер. - У меня стало так много дел. Стало больше работы, чем в моей прежней жизни, я думал, что будет проще".

29 апреля 2017 года заканчиваются первые 100 дней работы Дональда Трампа на посту президента США. В американской политической культуре этот период имеет большое значение для оценки нового хозяина Белого дома. Традиция подводить итог деятельность главы государства за первые 100 дней началась с президента Франклина Рузвельта (1933-1945). В первые три месяца своего правления он принял ряд стратегических решений, которые стали основой политики "нового курса" и позволили вывести страну из Великой депрессии.

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