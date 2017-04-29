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Новоизбранный президент Албании продолжит евроинтеграцию и демократизацию страны

Международная панорама
29 апреля, 0:40 UTC+3 СКОПЬЕ /Корр. ТАСС, Валентин Адоньев

Илир Мета отметил, что членство страны в НАТО является важным элементом в обеспечении ее стабильности

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СКОПЬЕ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Избранный депутатами Народного собрания (парламент) Албании новый президент страны, нынешний спикер парламента Илир Мета пообещал продолжить работу, направленную на интеграцию в ЕС и демократизацию государства. Об этом сообщил в пятницу вечером македонский интернет-портал "Макфакс".

По информации издания, за Илира Мету проголосовали 87 из 89 присутствовавших в зале заседаний парламентариев (140-местного Народного собрания - прим. корр. ТАСС). Оппозиция во главе с Демократической партией Албании бойкотирует работу высшего законодательного органа страны и поэтому не присутствовала на процедуре голосования.

В ходе обращения к депутатам Мета отметил, что "он продолжит работу, направленную на демократизацию государства и интеграцию республики в ЕС". "Членство Албании в НАТО является важным элементом в обеспечении ее стабильности", - добавил албанский политик.

Илир Мета избран новым президентом республики в четвертом туре парламентской процедуры. Три предыдущих тура парламентского голосования завершились безрезультатно в связи с отсутствием кандидатов от партий.

Президент Албании избирается сроком на пять лет. В настоящее время пост занимает Буяр Нишани, член оппозиционной Демократической партии, он возглавляет республику с 24 июля 2012 года. Депутатам предоставляется три попытки для избрания президента, однако в случае необходимости назначается четвертый или даже пятый тур, в ходе которых кандидату достаточно набрать простое большинство голосов.

Седьмому президенту Албании Илиру Мете 48 лет. Он имеет высшее образование, окончил экономический факультет университета в Тиране; с 1992 года является депутатом Народного собрания страны, с 2013 года возглавляет парламент, дважды работал на посту председателя правительства (1999-2001 гг. и 2001-2002 гг.). Мета также является председателем сформированной им в 2008 году партии "Движение за социалистическую интеграцию". Женат, имеет троих детей.

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