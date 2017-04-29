КНДР произвела испытание баллистической ракеты

МОСКВА, НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. КНДР произвела испытательный запуск баллистической ракеты. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

"Северная Корея провела рано утром пуск неопознанной ракеты из района в провинции Южная Пхёнан", - отмечается в сообщении.

Yonhap также сообщило, что запуск, по предварительной информации, был неудачным. "По предварительным оценкам, он (запуск) провалился", - цитирует агентство сообщение штаба. Ракета взорвалась через несколько секунд после старта, отметили южнокорейские военные.

КНДР, по данным агентства, осуществила испытательный запуск баллистической ракеты из провинции Южная Пхёнан.

Телекомпания CNN со ссылкой на неназванного американского официального представителя сообщила, что ракета упала в Японском море. CNN со ссылкой на американских официальных лиц также сообщила, что баллистическая ракета была запущена с мобильной пусковой установки. Как отмечалось в репортаже, КНДР испытала твердотопливную ракету KN-17. Точная дальность ее полета пока не определена.

В свою очередь телеканал Fox News сообщил, что ракета пробыла в воздухе 15 минут и преодолела расстояние примерно в 40 км. По сведениям его источников в американской администрации, Тихоокеанское командование (PACOM) Вооруженных сил США пока не пришло к основательному выводу относительно того, был ли запуск успешным. По сведениям телеканала, как и по сведениям CNN, речь идет о ракете, которую военные США классифицируют как KN-17.