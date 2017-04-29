Тиллерсон: США ценят конструктивное взаимодействие с Китаем по КНДР

ООН, 29 апреля. /ТАСС/. США считают конструктивным нынешнее американо-китайское сотрудничество, направленное на урегулирование кризиса на Корейском полуострове. Об этом заявил в пятницу на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Я высоко оцениваю тот конструктивный образ, которым Китай взаимодействует с Соединенными Штатами, чтобы ответить на общие для нас вызовы на Корейском полуострове", - заявил шеф американской дипломатии. По его словам, американское руководство также высоко оценивает отношения, сложившиеся между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. "Наши два президента... выработали очень хорошее взаимопонимание, уровень доверия, позволяющий им говорить открыто, что распространяется и на всех нас (то есть правительственные структуры обеих стран). И мы тоже чувствуем себя чрезвычайно открытыми для обсуждения важнейших вопросов с нашими коллегами", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.

При этом он сообщил, не вдаваясь в детали, что новые переговоры высокого уровня между США и КНР пройдут в июне в Вашингтоне. "Мы предвкушаем взаимодействие в рамках первых важных диалогов, начиная в следующем месяце, в июне, в Вашингтоне, когда мы можем начать развивать (итоги) обсуждений в "Мар-а-Лаго", - подчеркнул Тиллерсон. Американо-китайские переговоры на высшем уровне в поместье президента США "Мар-а-Лаго" в штате Флорида состоялись 6-7 апреля.

Встреча Рекса Тиллерсона и Ван И прошла в постоянном представительстве США при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В пятницу состоялось заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Корейском полуострове.