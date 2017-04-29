Трамп: ответственность за предоставление Флинну допуска к секретным данным несет Обама

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп считает, что ответственность за предоставление допуска к секретной информации его бывшему помощнику Майклу Флинну, оказавшемуся в центре скандала, несет администрация Барака Обамы. Такое мнение американский лидер выразил в интервью журналистам телеканала Fox News, вышедшем в эфир в пятницу.

"Я сочувствую Флинну. Он служил стране, был генералом. Однако, помните, что он получил одобрение администрации Обамы на высшем уровне", - сказал Трамп.

Республиканец выразил уверенность в том, что в администрации Обамы "не провели должных проверок" в отношении Флинна. "Так что когда он ненадолго вошел в нашу администрацию, он уже был одобрен администрацией Обамы", - заключил президент США.

Флинн являлся директором разведывательного управления министерства обороны в период с июля 2012 года по август 2014 года. В январе этого года он занял должность помощника Трампа по вопросам национальной безопасности, однако всего месяц спустя был вынужден подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.

В марте этого года газета WSJ сообщила, что Флинн еще до назначения помощником Трампа сотрудничал с рядом российских компаний, получив от них в общей сложности более $50 тысяч. В публикации утверждалось также, что в декабре 2015 года телекомпания RT заплатила Флинну порядка $34 тысяч за участие в организованной ею конференции. На этом мероприятии, по сведениям издания, Флинн выступал с речью, касавшейся внешней политики США и вопросов разведки.