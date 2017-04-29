АНБ прекратит слежку за американцами, упоминающими в своих беседах подозреваемых лиц

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Агентство национальной безопасности США (АНБ), занимающееся электронной слежкой, подтвердило ранее распространенную газетой The New York Times (NYT) информацию о том, что оно намерено прекратить одну из программ слежки в рамках Закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки (FISA). Заявление на этот счет в пятницу распространило ведомство.

Как оно подчеркнуло, так называемая секция 702 FISA, которая перестанет действовать в конце текущего года, позволяет "разведсообществу осуществлять наблюдение за отдельно взятыми зарубежными лицами за пределами территории США для получения разведданных, в том числе используемых для борьбы с международным терроризмом и противостоянию киберугрозам".

В соответствии с пояснением АНБ, согласно секции 702, допускался перехват электронных посланий американцев за рубеж и из-за рубежа, в которых упоминаются лица, вызывающие подозрения у американских спецслужб. После прекращения действия этого положения FISA агентство сможет перехватывать только сообщения и другую информацию, исходящие от подозреваемых или приходящие на их устройства.

Впервые о существовании такой программы слежки газете стало известно в 2013 году. Сотрудники АНБ утверждали, что программа вполне законная, поскольку дает возможность выявлять людей, причастных к терроризму, шпионажу или другим преступлениям. Однако представители правозащитных организаций ссылались на то, что АНБ с помощью телекоммуникационных компаний собирает чрезмерно большой объем информации о частной жизни американцев.

Первоначально американский суд принял решение о том, что такой широкий сбор информации противоречит четвертой поправке к конституции США, налагающей запрет на необоснованные обыски, а затем, по данным NYT, приостановил выдачу разрешения на осуществление программ сбора разведывательной информации до тех пор, пока АНБ не внесет изменения в сложившуюся практику.