Правительство Японии заявило КНДР протест в связи с ракетным пуском

ТОКИО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Правительство Японии выразило протест КНДР в связи с осуществленным 29 апреля ракетным пуском. Об этом заявил на экстренной пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Если была запущена баллистическая ракета, то это является явным нарушением резолюции Совета Безопасности, и наша страна решительно считает это недопустимым. Мы заявили серьезный протест", - сказал он. Кроме того, Суга отметил, что запущенная ракета, по всей видимости, упала на территории КНДР.

"(КНДР) запустила ракету, ракета, похоже, упала во внутренних районах Северной Кореи", - сказал он. По его словам, правительство занимается сбором и анализом информации о пуске.

Ёсихидэ Суга также сообщил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал указание правительству находиться в состоянии готовности к непредвиденному развитию событий после пуска ракеты в КНДР.

"Премьер-министру было немедленно доложено об этом случае (ракетном пуске КНДР - прим. ТАСС)", - сказал он, отметив, что глава правительства дал три указания. По словам Суги, Абэ распорядился "приложить все усилия для сбора и анализа информации, а также быстро и точно предоставлять населению информацию", проверить безопасность воздушных и морских судов, а также "занять положение полной готовности к непредвиденной обстановке".

Точных сведений о проведенном испытании пока не поступало. По данным агентство Yonhap, запуск был проведен из провинции Пхёнан-Намдо. Отмечалось также о том, что речь может идти о ракете, классифицированной как KN-17.

Запуск ракеты был произведен спустя несколько часов после окончания специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове.

Как подтвердил ТАСС начальник пресс-службы Тихоокеанского командования (PACOM) американских ВС коммандер (капитан 2-го ранга) Дэйв Бенхэм, "ракета не покидала северокорейскую территорию".

"PACOM зафиксировало то, что мы считаем северокорейским ракетным запуском, в 10:33 28 апреля по гавайскому времени (23:33 мск того же дня - прим. корр. ТАСС)", - уточнил Бенхэм. По его словам, "пуск баллистической ракеты состоялся близ аэродрома Пукчан".