Трамп разочарован неспособностью республиканцев отменить Obamacare

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп раздосадован тем, что республиканцам в Конгрессе пока не удалось отменить и заменить введенную прежней администрацией систему медицинского страхования, получившую название Obamacare. Об этом американский лидер заявил в вышедшем в эфир в пятницу интервью журналистам телеканала Fox News, комментируя итоги первых 100 дней после своей инаугурации.

"Я разочарован тем, что не получается быстрее", - сказал он, отвечая на вопрос о своем отношении к неудаче республиканцев на этом направлении. "Я уверяю, что (спикер Палаты представителей Конгресса США - прим. ТАСС) Пол Райан предпринимает все усилия. Все очень стараются", - добавил хозяин Белого дома. Трамп также заверил, что у него сложились "замечательные отношения" с законодателями из числа республиканцев.

В конце марта республиканцы предприняли попытку провести через Конгресс законопроект об отмене и замене Obamacare, однако потерпели неудачу. Собрать необходимое для одобрения данного документа число голосов законодателей не удалось, поэтому его даже не стали ставить на голосование. Впоследствии в администрации США не исключили, что республиканцы могут попытаться заручиться поддержкой демократов и предпринять очередную попытку заменить Obamacare.

Программа Obamacare, названная так в честь своего инициатора - бывшего президента США Барака Обамы, заработала в марте 2010 года и была направлена на снижение стоимости страховки, в том числе за счет выделения субсидий со стороны государства. Однако, по мнению Республиканской партии, данная схема свою задачу не выполняет: тарифы существенно выросли, а в округах некоторых штатов страховые компании установили свои монополии.