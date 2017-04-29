Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп разочарован неспособностью республиканцев отменить Obamacare

Международная панорама
29 апреля, 2:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Президент США при этом заверил, что у него сложились "замечательные отношения" с законодателями от Республиканской партии

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп раздосадован тем, что республиканцам в Конгрессе пока не удалось отменить и заменить введенную прежней администрацией систему медицинского страхования, получившую название Obamacare. Об этом американский лидер заявил в вышедшем в эфир в пятницу интервью журналистам телеканала Fox News, комментируя итоги первых 100 дней после своей инаугурации.

"Я разочарован тем, что не получается быстрее", - сказал он, отвечая на вопрос о своем отношении к неудаче республиканцев на этом направлении. "Я уверяю, что (спикер Палаты представителей Конгресса США - прим. ТАСС) Пол Райан предпринимает все усилия. Все очень стараются", - добавил хозяин Белого дома. Трамп также заверил, что у него сложились "замечательные отношения" с законодателями из числа республиканцев.

Смотрите также

Обещанного 100 дней ждут: чего Дональд Трамп добился в кресле президента США

В конце марта республиканцы предприняли попытку провести через Конгресс законопроект об отмене и замене Obamacare, однако потерпели неудачу. Собрать необходимое для одобрения данного документа число голосов законодателей не удалось, поэтому его даже не стали ставить на голосование. Впоследствии в администрации США не исключили, что республиканцы могут попытаться заручиться поддержкой демократов и предпринять очередную попытку заменить Obamacare.

Программа Obamacare, названная так в честь своего инициатора - бывшего президента США Барака Обамы, заработала в марте 2010 года и была направлена на снижение стоимости страховки, в том числе за счет выделения субсидий со стороны государства. Однако, по мнению Республиканской партии, данная схема свою задачу не выполняет: тарифы существенно выросли, а в округах некоторых штатов страховые компании установили свои монополии.

Смотрите также

Politico: Белый дом на следующей неделе вновь попытается отменить Obamacare

Трамп намерен отменить Obamacare, прежде чем реформировать налоговое законодательство

Трамп рассчитывает провести реформу здравоохранения через Конгресс при помощи демократов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Медведев за рулем, Кадыров за мангалом, Макрон за плечами охраны
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Фото
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
4
Два истребителя ВВС США F-35 прибыли в Болгарию
15
Протесты в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция проводит проверку по факту нападения на активистку "Яблока" в Москве
2
Правительство одобрило законопроект о курортном сборе
3
Подозреваемый в убийстве фармацевта в столичной аптеке задержан
4
КНДР произвела испытание баллистической ракеты
5
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
6
Беспорядки в парламенте Македонии: более 100 пострадавших, восемь задержанных
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама