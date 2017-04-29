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Foreign Affairs объяснил кадровые проблемы в команде Трампа

Международная панорама
29 апреля, 2:52 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов

Сенат утвердил лишь 27 назначенцев президента США на руководящие посты в исполнительной ветви власти

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ВАШИНГТОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Президент США Дональд Трамп существенно отстает от своих предшественников по темпам формирования кадрового состава своей администрации. Это подтвердил на конкретных цифрах, прокомментировал и объяснил влиятельный внешнеполитический журнал Foreign Affairs.

По информации издания, по состоянию на 25 апреля Сенат Конгресса США утвердил лишь 26 назначенцев Трампа на руководящие посты в исполнительной ветви власти. После этого был утвержден еще один человек - министр труда Александр Акоста. Таким образом, из высокопоставленных членов президентского кабинета согласие Сената на назначение до сих пор не получил только представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

Однако, как напоминает журнал, по состоянию на ту же дату такое согласие требовалось еще для 1028 чиновников различного ранга. Между тем лишь 37 назначенцев ждали голосования в Сенате, а 40 имен были объявлены, но официально не номинированы.

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Президентская номенклатура

Foreign Affairs уточняет, что всего президентская номенклатура в органах исполнительной власти в США охватывает около 4 тыс. человек. Утверждения в Сенате требуют 1054 позиции, в том числе примерно 550 важнейших - на уровне заместителей и помощников министров. Не требуют такого согласия 535 назначений на так называемые некарьерные должности и 1392 назначения на аппаратные посты третьего уровня - по "списку С" (буква латинская).

Согласно публикации, в целом на все эти должности при Трампе поступило около 87 тыс. заявок. Это гораздо меньше, чем было у его предшественника Барака Обамы (примерно 300 тыс.), но нагрузка на кадровиков все равно велика - тем более, что проверки на допуск к работе на госслужбе, особенно связанной с соблюдением режима секретности, постоянно ужесточаются.

Цифры и комментарии

По утвержденным назначенцам Трамп отстает от ближайших предшественников в Белом доме: после 100 дней работы у Обамы были утверждены 69 человек, у Джорджа Буша-младшего - 35, у Билла Клинтона - 49, у Джорджа Буша-старшего - 50, указывает издание. Главную причину оно видит не столько в обструкционизме законодателей, на который любит кивать Трамп, сколько в "номинационном процессе" в Белом доме.

В этом процессе, как подтверждает журнал, имеется множество "подводных камней". Например, многие опытные бюрократы-республиканцы, особенно в сфере внешней политики и национальной безопасности, еще до выборов провозглашали Трампа "негодным к работе" на президентском посту и, соответственно, сами заранее отказывались служить под его началось. Кроме того, не всем избранникам президента сподручно уходить на несколько лет на госслужбу из собственного бизнеса.

Помимо этого, вместе с новым хозяином в Белый дом пришли не только его самые доверенные советники, но и ближайшие родственники, без ведома и согласия которых не проходит и принятие кадровых решений.

Как пишет Foreign Affairs, помимо начальных трудностей с рекрутированием политических назначенцев, с которыми сталкиваются все свежеиспеченные президенты, нынешний глава государства отстает от предшественников и еще по нескольким причинам. Это и медленное развертывание операции по приему власти, и, как указывает журнал, неосведомленность самого Трампа и многих людей в Белом доме о том, как устроен и работает аппарат исполнительной власти, и жесткая сфокусированность на личной лояльности Трампу, и наличие "права вето" у многих людей в Белом доме, стоящих на разных идеологических позициях.

Упомянутое "медленное развертывание" переходных структур, как подтверждается в публикации, объяснялось, помимо всего прочего, тем, что даже в предвыборном штабе Трампа "мало кто ждал победы" по итогам ноябрьского голосования.

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