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Трамп назначил бывшего главу движения против абортов помощником министра здравоохранения

Международная панорама
29 апреля, 2:27 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков

Назначение Шармейн Йост на этот пост вызвало критику среди сторонников абортов

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ВАШИНГТОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп назначил в пятницу бывшего руководителя крупнейшей в США организации, выступающей против абортов, Шармейн Йост помощником министра здравоохранения и социальных служб по связям с общественностью. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Сторонница Трампа Йост с 2008 года по февраль 2016-го возглавляла движение "Американцы объединяются ради жизни" (Americans United for Life), которое выступает на федеральном уровне и на уровне штатов за жесткие ограничения абортов. Она поддерживала меры по запрету абортов после 20 недели беременности в большинстве случаев, обязательное прохождение УЗИ желающими сделать аборт женщинами, а также введение жестких правил против абортариев, которые могли бы привести к их закрытию.

Назначение вызвало критику среди сторонников абортов, которые утверждают, что Йост всю свою профессиональную жизнь выступала против контроля рождаемости и прав женщины на безопасный и законный аборт. Бывшие коллеги Йост назвали ее одним из самых эффективных и влиятельных специалистов в области коммуникации среди сторонников движения в защиту человеческой жизни.

23 января Трамп подписал указ, который восстанавливает запрет на выделение федеральными властями США средств иностранным неправительственным организациям, медицинский персонал которых делает аборты или предоставляет о них информацию. Этот запрет был введен президентом Рональдом Рейганом, который входил в ряды Республиканской партии США, в 1985 году. Затем запрет отменяли президенты-демократы Билл Клинтон (в 1993 году) и Барак Обама (в 2009 году). Республиканец Джордж Буш - младший действие запрета восстанавливал.

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