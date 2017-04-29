США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО

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ВАШИНГТОН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Администрация США "глубоко встревожена" признанием Генеральной прокуратурой России нежелательными еще трех иностранных неправительственных организаций. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении заместителя начальника пресс-службы Госдепартамента США Марка Тонера.
"Мы отвергаем представление о том, что эти и другие международные организации гражданского общества представляют угрозу России", - заявил представитель внешнеполитического ведомства США. С его точки зрения, "если Россия надеется построить сильное демократическое правительство с динамичной и конкурентоспособной экономикой, то ей следует ценить и поддерживать такие независимые голоса, а не преследовать их и не объявлять их вне закона".
"Мы вновь призываем правительство России выполнять свои международные обязательства, чтобы... защищать права человека и фундаментальные свободы, а также прекратить вводить ограничения в отношении работы организаций гражданского общества", - добавил Тонер.
По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре 26 апреля было принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности НПО "Открытая Россия" (Великобритания) и "Институт современной России" (США), а также общественного сетевого движения "Открытая Россия" (Великобритания).
Как сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Александр Куренной, организации реализуют в РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов выборов, признания их итогов нелегитимными. "Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства", - подчеркнул Куренной.
27 апреля Минюст внес "Открытую Россию" в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.Таким образом, число нежелательных иностранных НПО в РФ возросло до 10.