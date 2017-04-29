Президент Бразилии заявил о готовности проводить непопулярные реформы вопреки протестам

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Президент Бразилии Мишел Темер осудил протесты против пенсионной реформы и реформы трудового законодательства, организованные в пятницу профсоюзами и общественными движениями. Об этом говорится в распространенном заявлении главы государства.

"К сожалению, небольшие группы (протестующих) блокировали автотрассы и проспекты с тем, чтобы препятствовать праву передвижения граждан. Из-за этого многие не смогли попасть на свои рабочие места и свободно передвигаться. Также были отмечены отдельные случаи насилия, в частности, достойные сожаления, серьезные инциденты в Рио-де-Жанейро", - отметил Темер.

Он добавил, что претворение в жизнь непопулярных реформ продолжится, несмотря на протесты. "Работа над модернизацией национального законодательства будет продолжена в условиях широкой и честной дискуссии, которая будет реализована на подходящей площадке - в Национальном конгрессе (парламенте страны)", - подчеркнул глава государств.

В большинстве регионов Бразилии 28 апреля прошла общенациональная забастовка, в которой участвуют водители автобусов и машинисты железнодорожного транспорта. Учителя ряда средних школ, работники нефтеперерабатывающей промышленности, сотрудники банков, судьи и некоторые другие категории госслужащих также не вышли на работу. Кроме того, в рамках общенациональной забастовки профсоюзы и общественные движения, выступающие с критикой действующего правительства, организуют манифестации в 24 из 26 штатов Бразилии и столичном Федеральном округе. В ряде регионов акции сопровождаются столкновениями с полицией и беспорядками.

Нижняя палата парламента Бразилии 27 апреля одобрила проект реформы трудового законодательства, предложенной президентом страны. Документ, в частности, предлагает отменить требование об обязательной уплате налога на содержание профсоюзов, разрешить работодателю сокращать обеденный перерыв с часа до получаса (при условии, что рабочий день также будет завершен на полчаса раньше - прим. корр.), а также выплачивать тринадцатую зарплату, которая в соответствии с бразильским законодательством является обязательной, частями, а не единовременно.

Законодательный орган крупнейшей южноамериканской страны также обсуждает сейчас другую инициативу, вызвавшую острую общественную полемику. Речь идет о реформе, в соответствии с которой в Бразилии предлагается установить минимальный возраст для выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 - для женщин.