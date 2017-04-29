Трамп считает, что его переизберут на второй президентский срок

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американский лидер Дональд Трамп полагает, что, скорее всего, будет переизбран на второй президентский срок после истечения первого. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в пятницу.

"Надеюсь, что дела у нас пойдут так хорошо, что я смогу легко переизбраться и наслаждаться плодами того, чего мы достигли. Может быть, на это потребуется немного больше времени. Но, думаю, у нас все просто замечательно, не знаю, удавалось ли кому-то сделать так много в течение 100 дней. Но я всегда говорю, что это будут восемь лет (на посту президента - прим. ТАСС), а не четыре года", - подчеркнул республиканец.

Говоря о том, как изменилась его жизнь после вступления в должность, Трамп отметил: "У меня было немного личной жизни, теперь у меня ее нет совсем". "На днях я рассказывал кому-то, что любил водить автомобиль, для меня сесть в машину и поехать куда-нибудь - это особое событие, теперь я больше не могу этого делать", - добавил республиканец.

Тот факт, что его постоянно охраняют сотрудники Секретной службы США, Трамп сравнил с "пребыванием в коконе". "В Секретной службе работают замечательные люди, но уходить далеко не получается", - добавил он.

Президент США указал, что не может часто ездить в Нью- Йорк, как ему хотелось бы, так как организация такого визита обходится очень дорого. По словам Трампа, его супруга Меланья и их сын Бэррон переедут в Вашингтон, как только последний завершит очередной этап учебы в школе.