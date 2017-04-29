КНДР осуществила ракетный запуск спустя несколько часов после заседания Совбеза ООН

ТОКИО, 29 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. КНДР осуществила 29 апреля запуск баллистической ракеты, которая, по данным Пентагона и правительства Японии, в скором времени упала на территории КНДР. Тип ракеты и подробности испытания пока не известны, однако мировое сообщество восприняло его как очередной вызов со стороны Пхеньяна.

Пуск был осуществлен спустя всего несколько часов после специального заседания Совета Безопасности ООН, на котором главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании и Японии выступили с резкой критикой в адрес КНДР в связи с разработкой ракетно-ядерной программы.

Глава МИД КНР Ван И, в свою очередь, призвал к решению проблемы путем диалога и переговоров, поскольку с помощью силы разногласий не решить. Замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов также осудил "провокационную ракетно-ядерную деятельность Пхеньяна", призвав США и Южную Корею пересмотреть решение о развертывании системы противоракетной обороны THAAD, которое является "дополнительным дестабилизирующим фактором в регионе".

Ракета пролетела 50 км

Точных данных о ракетном пуске пока нет, однако, по словам генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги, баллистическая ракета, запущенная из района Пукчана в северо-восточном направлении, предположительно, пролетела около 50 км и упала на территории КНДР. По его словам, правительство пока продолжает анализ данных и не может ответить на вопрос, завершился ли запуск неудачей.

Как сообщил ТАСС начальник пресс-службы Тихоокеанского командования (PACOM) американских ВС коммандер (капитан 2-го ранга) Дэйв Бенхэм, запуск был зафиксирован в 23:33 мск 28 апреля близ аэродрома Пукчан. Он также подтвердил, что "ракета не покидала северокорейскую территорию".

По данным американо-канадского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), запуск не представлял угрозы Северной Америке. Как сообщил каналу NHK источник в министерстве обороны Японии, он также не повлиял на ситуацию в стране. Несмотря на это, Бенхэм отметил, что США сохраняют "непоколебимую приверженность" обеспечению "безопасности союзников в лице Республики Корея и Японии".

Между тем после сообщений о запуске ракеты в КНДР на 10 минут было приостановлено движение по всем веткам токийского метро, на информационных табло сообщалось о "проверке безопасности". Примерно на столько же был остановлен и железнодорожный экспресс "синкансэн", следовавший по линии Хокурику между Ниигатой и Канадзавой.

Пуск назвали провокацией и пообещали отреагировать

Оперативно отреагировал на ракетный запуск президент США Дональд Трамп. В своем Twitter он написал, что "Северная Корея отнеслась пренебрежительно к пожеланиям Китая и его пользующемуся большим уважением президенту, когда запустила, хотя и безуспешно, сегодня ракету". "Плохо!" - добавил он.

В связи с новым запуском, как сообщило агентство Reuters, власти США могут ускорить работу по ужесточению санкций против Пхеньяна. Генеральный секретарь японского кабмина, в свою очередь, назвал запуск "явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН" и сообщил, что Токио по дипломатическим каналам через посольство в Пекине уже заявило решительный протест Пхеньяну.

Внимание японской прессы с утра было приковано и к американскому атомному авианосцу Carl Vinson, который ранее был направлен в регион для оказания давления на КНДР. Операторы канала NHK около шести часов утра по местному времени (01:00 мск) с вертолета сняли его передвижения у берегов префектуры Нагасаки. По данным агентства Kyodo, уже 29 апреля он может миновать Корейский пролив и войти в Японское море. Ранее сообщалось, что в конце месяца он примет участие в совместных учениях с ВМС Южной Кореи.

Провокация по случаю 100 дней Трампа

Японские официальные лица в беседе с журналистами NHK предположили, что ракетный пуск КНДР мог стать реакцией на завершившееся несколькими часами ранее специальное заседание СБ ООН, на котором прозвучал ряд жестких заявлений в адрес Пхеньяна. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, к примеру, призвал страны приостановить дипломатические отношения с КНДР или понизить их уровень, поскольку, по его мнению, "Северная Корея злоупотребляет своими дипломатическими привилегиями для финансирования своих незаконных программ по развитию ядерных и ракетных технологий".

Кроме того, говорят они, нельзя исключать, что ракетное испытание могло быть приурочено к первым 100 дням пребывания президента США Дональда Трампа у власти. Этот срок, имеющий большое значение в американской политической культуре, для нового главы Белого дома истекает 29 апреля. За это время он сам и представители его администрации сделали ряд резких заявлений в отношении КНДР. В частности, вице-президент Майкл Пенс объявил об окончании политики "стратегического терпения", которой придерживался предшественник Трампа Барак Обама, а формулировка о "всех вариантах на столе", подразумевающая и военные методы решения проблемы, стала привычной.

Как подсчитало южнокорейское агентство Yonhap, нынешний пуск стал уже 50-м при руководстве Ким Чен Ына.