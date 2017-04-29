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МИД КНР: Китай и США намерены решить проблему Корейского полуострова путем диалога

Международная панорама
29 апреля, 5:12 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев

Вашингтон и Пекин будут стремиться к "урегулированию ситуации путем консультаций и скорейшего снижения напряженности на полуострове"

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ПЕКИН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай и США придерживаются пути диалога и консультаций в разрешении ситуации на Корейском полуострове. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР по итогам встречи министра иностранных дел Ван И и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Стороны в равной мере признают, что нынешняя ситуация на Корейском полуострове напряженная, подчеркивают важность денуклеаризации (полуострова)", - говорится в документе. США и Китай намерены "строго исполнять резолюции СБ ООН, стремиться к урегулированию ситуации путем диалога и консультаций, а также скорейшего снижения напряженности на полуострове", отмечается в заявлении.

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Ситуация на Корейском полуострове
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