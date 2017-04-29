МИД КНР: Китай и США намерены решить проблему Корейского полуострова путем диалога

Две шайбы Тарасенко помогли "Сент-Луису" победить "Нэшвилл" в матче плей-офф НХЛСпорт 29 апреля, 5:40
КНДР осуществила ракетный запуск спустя несколько часов после заседания Совбеза ООНМеждународная панорама 29 апреля, 5:11
Четырехкратной олимпийской чемпионке по лыжным гонкам Галине Кулаковой исполняется 75 летСпорт 29 апреля, 4:10
Трамп считает, что его переизберут на второй президентский срокМеждународная панорама 29 апреля, 4:04
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в БагдадеМеждународная панорама 29 апреля, 3:17
Трамп полагает, что сможет обеспечить годовой рост ВВП в США на уровне 5% и вышеЭкономика и бизнес 29 апреля, 2:46
Трамп: КНДР продемонстрировала новым ракетным пуском неуважение к КитаюМеждународная панорама 29 апреля, 2:42
Правительство Японии заявило КНДР протест в связи с ракетным пускомМеждународная панорама 29 апреля, 1:42
Spiegel: комитет по этике ФИФА начал расследование в отношении ИнфантиноСпорт 29 апреля, 1:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай и США придерживаются пути диалога и консультаций в разрешении ситуации на Корейском полуострове. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР по итогам встречи министра иностранных дел Ван И и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
"Стороны в равной мере признают, что нынешняя ситуация на Корейском полуострове напряженная, подчеркивают важность денуклеаризации (полуострова)", - говорится в документе. США и Китай намерены "строго исполнять резолюции СБ ООН, стремиться к урегулированию ситуации путем диалога и консультаций, а также скорейшего снижения напряженности на полуострове", отмечается в заявлении.