МИД КНР: Китай и США намерены решить проблему Корейского полуострова путем диалога

ПЕКИН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай и США придерживаются пути диалога и консультаций в разрешении ситуации на Корейском полуострове. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД КНР по итогам встречи министра иностранных дел Ван И и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Стороны в равной мере признают, что нынешняя ситуация на Корейском полуострове напряженная, подчеркивают важность денуклеаризации (полуострова)", - говорится в документе. США и Китай намерены "строго исполнять резолюции СБ ООН, стремиться к урегулированию ситуации путем диалога и консультаций, а также скорейшего снижения напряженности на полуострове", отмечается в заявлении.