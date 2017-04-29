МИД КНДР осудил министра обороны Израиля за оскорбительные высказывания

ПХЕНЬЯН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Пхеньян подверг осуждению министра обороны Израиля Авигдора Либермана "за оскорбительные для высшего руководства КНДР высказывания". Как отмечается в опубликованном заявлении представителя министерства иностранных дел республики, израильские власти "развернули нацеленную против народной республики клеветническую пропагандистскую кампанию, чтобы отвлечь внимание от преступлений против человечности, совершенных ими на оккупированной арабской территории".

Израиль, подчеркнул дипломат, "стал единственной страной на Ближнем Востоке, нелегально получившей доступ к ядерному оружия при содействии Соединенных Штатов". В то же время, отметили в Пхеньяне, его власти используют любую возможность для осуждения мер КНДР в области ядерного сдерживания на фоне агрессивной политики США".

"Армия и народ КНДР подвергнут самому суровому наказанию тех, кто осмелился оскорбить достоинство высшего руководства народной республики", - предупредил МИД КНДР.

В заявлении указывается, что КНДР "будет по-прежнему поддерживать борьбу палестинского народа за свои законные права, меры правительства Сирии в защиту суверенитета, стабильности и мира".

Министр обороны Израиля недавно прокомментировал рост напряженности в отношениях между США и КНДР. В интервью СМИ он, в частности, заявил, что конфронтация между Вашингтоном и Пхеньяном "оказывает непосредственное влияние на Израиль".