МИД Китая: встреча глав правительств РФ и КНР запланирована на вторую половину 2017 г.

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ПЕКИН, 29 апреля. /ТАСС/. Встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна планируется во второй половине 2017 года в Китае. Об этом сообщил журналистам директор департамента стран Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунъюй.
"Во втором полугодии этого года ожидается официальный визит премьер-министра Медведева в Китай для участия в 22-й регулярной встрече глав правительств наших стран, - сказал дипломат. - Сейчас идет согласование конкретной даты его визита".
По словам Гуй Цунъюя, в преддверии встречи премьеров двух стран состоится первое заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока Китая. "Заседание межправительственной комиссии состоится перед встречей премьер-министров наших стран", - отметил дипломат.
Протокол о создании новой межправительственной комиссии был подписан вице-премьером, полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и вице- премьером Госсовета КНР Ван Яном 7 ноября 2016 года в рамках 21-й регулярной встречи глав правительств России и Китая в Санкт-Петербурге. К сфере ведения комиссии отнесены вопросы реализации проектов российско-китайского сотрудничества на территории российских регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона, и китайских провинций Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь, а также автономного района Внутренняя Монголия.