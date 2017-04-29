СМИ: КНДР отстаивает право на реализацию ракетно-ядерной программы в целях самообороны

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ПХЕНЬЯН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР имеет право на свою собственную ракетно-ядерную программу для обеспечения самообороны. Об этом в субботу сообщила центральная газета страны "Нодон синмун".
Народ и армия народной республики "еще раз осознали необходимость укрепления военного потенциала в целях самообороны на фоне трагической ситуации в Сирии", отмечает издание.
В Пхеньяне убеждены, что единственным путем обеспечения мира и стабильности в условиях угроз и шантажа со стороны США является "укрепление ядерных сил сдерживания в количественном и качественном отношении".
В материале подчеркивается, что "КНДР - это не Ирак или Ливия, ставшие жертвой американской силовой политики, а также не Сирия, которая не смогла оперативно принять контрмеры (после недавней ракетной атаки США на ее военную базу - прим ТАСС).
"Превентивный удар более не является монополией США", - говорится в материале.
Ранее сегодня КНДР произвела запуск баллистической ракеты, которая, предположительно, упала на ее территории. Запуск был произведен из района вблизи аэродрома Пукчан. Это произошло через несколько часов после окончания в Нью-Йорке специального заседания Совета Безопасности ООН, посвященного ситуации на Корейском полуострове. Вместе с тем, официальные власти КНДР о проведенном испытании не сообщают.