СМИ: трем французам предъявлены обвинения в снабжении оружием террористов

ПАРИЖ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французская юстиция предъявила обвинения трем гражданам страны, которых подозревают в снабжении оружием террористов - братьев Саида и Шерифа Куаши, а также Амеди Кулибали, - совершивших теракты в начале 2015 года. Об этом сообщило агентство AFP.

Согласно его данным, Управление по борьбе с терроризмом, находящееся в ведении юридической полиции, провело ранее крупную операцию в северной части Франции и на территории Бельгии. Были задержаны 13 человек, в том числе бывший работник таможни и несколько людей, подозреваемых в причастности к деятельности нелегальной сети торговцев оружием во франко-бельгийском регионе.

Трем задержанным предъявлены обвинения в создании террористической группировки. Двое из них помещены под стражу. Третий находится во временном заключении, настоящее время решается вопрос: будет ли он выпущен до суда или нет. Французским судом также выданы ордера на арест еще двух человек, которые были допрошены бельгийской полицией и должны быть в ближайшее время выданы Франции.

Следователями, ведущими расследование терактов от января 2015 года, ранее уже были задержаны 7 человек, подозреваемые в том, что они снабжали оружием и экипировкой террориста Амеди Кулибали. Все они утверждают, что им не было ничего известно о готовящихся им терактах. По данным AFP, следователям удалось быстро определить, от кого террорист получил оружие. Однако кто снабжал оружием братьев Куаши, до сих пор остается неизвестным.

Саид и Шериф Куаши напали 7 января 2015 года на редакцию журнала Charlie Hebdo и убили в ходе этой атаки 12 человек. В дальнейшем они были уничтожены подразделениями жандармерии по борьбе с терроризмом. Амеди Кулибали в эти же дни сначала застрелил женщину-полицейского у южной окраины Парижа, а затем совершил захват магазин кошерных продуктов, в ходе которого застрелил четырех человек. Во время штурма он был убит огнем бойцов спецподразедения полиции.