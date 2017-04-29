МИД Южной Кореи: ракетный пуск КНДР нарушает множество резолюций ООН

СЕУЛ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Республика Корея (РК) решительно осуждает произведенный КНДР пуск баллистической ракеты. Об этом заявил в ходе внеочередного брифинга для журналистов официальный представитель МИД Чо Чжун Хёк.

"Ракетный пуск является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и серьезной угрозой для мира и стабильности мирового сообщества", - подчеркнул дипломат. Он отметил, что новая провокация КНДР состоялась спустя всего несколько часов после первого заседания СБ ООН на уровне глав МИД, посвященного исключительно северокорейской ядерной проблеме.

"Такое поведение Пхеньяна является очередным доказательством опрометчивости и недалекости северокорейских властей, отвергающих стремление международного сообщества к денуклеаризации", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Комитет начальников штабов РК также распространил заявление, посвященное ракетному пуску. "Северная Корея дорого заплатит за продолжение провокационной политики", - отмечается, в частности, в документе.

Пхеньян осуществил запуск баллистической ракеты, которая, предположительно, пролетела около 50 км и упала на территории КНДР. Тип ракеты и подробности испытания пока не известны. Пуск был осуществлен спустя всего несколько часов после специального заседания Совета Безопасности ООН, на котором главы внешнеполитических ведомств США, Великобритании и Японии выступили с резкой критикой в адрес КНДР в связи с разработкой ракетно-ядерной программы.