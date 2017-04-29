Минфин ФРГ: Британия не должна сохранить привилегии ЕС после Brexit

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БЕРЛИН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Великобритания, после того, как процесс выхода из Европейского союза будет завершен, не должна иметь такие же права, как и оставшиеся 27 стран-членов сообщества. Об этом заявил министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле в опубликованном в субботу интервью газетам, входящим в немецкую медиагруппу Funke.
"Привилегий, которых нет у других стран (не входящих в ЕС - прим. ТАСС), не должно быть и у Великобритании после ее выхода. Безвозмездно ничего не бывает. Британцы должны это знать", - сказал глава ведомства.
В Брюсселе в субботу состоится первый официальный саммит без Великобритании, на которой лидеры ЕС, как ожидается, одобрят стратегию сообщества для начала переговоров по Brexit.