Минфин ФРГ: Британия не должна сохранить привилегии ЕС после Brexit

БЕРЛИН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Великобритания, после того, как процесс выхода из Европейского союза будет завершен, не должна иметь такие же права, как и оставшиеся 27 стран-членов сообщества. Об этом заявил министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле в опубликованном в субботу интервью газетам, входящим в немецкую медиагруппу Funke.

"Привилегий, которых нет у других стран (не входящих в ЕС - прим. ТАСС), не должно быть и у Великобритании после ее выхода. Безвозмездно ничего не бывает. Британцы должны это знать", - сказал глава ведомства.

В Брюсселе в субботу состоится первый официальный саммит без Великобритании, на которой лидеры ЕС, как ожидается, одобрят стратегию сообщества для начала переговоров по Brexit.