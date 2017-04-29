Макрон не намерен создавать партийные коалиции в случае избрания президентом Франции

ПАРИЖ, 29 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции от движения "На марше" Эмманюэль Макрон не желает, придя к власти, создавать коалиции с партией "Республиканцы" и Французской социалистической партией. Соответствующую позицию он изложил в опубликованном интервью газете Le Figaro.

"После моей победы на выборах не будет создаваться коалиций ни с одной из двух крупнейших партий страны - ни с "Республиканцами", ни с Французской социалистической партией", - сказал кандидат. "Однако в дальнейшем произойдут коренные изменения в политической жизни Франции, в результате которых ко мне на индивидуальной основе присоединятся представители и социалистов, и республиканцев. Это имеет ключевое значение для того, чтобы избежать нестабильности правящего большинства, - такого нельзя себе позволить в нынешние времена существенной неопределенности", - добавил он.

Уверенность в победе

Макрон выразил при этом уверенность как в победе на президентских выборах, так и в дальнейшем успехе своих представителей на выборах в национальное собрание, которые пройдут в июне. "В истории Пятой республики стало уже постоянным явлением то, что мнение избирателей обычно не меняется в шестинедельный срок между выборами, - такого изменения не было никогда, - отметил он. "Именно поэтому цель, которую я перед собой ставлю, совершенно четкая: добиться на выборах в нижнюю палату парламента абсолютного большинства, которое станет президентским большинством", - сказал политик.

"Важно добиться формирования сильного большинства в национальном собрании, поскольку это позволит нам проводить необходимые реформы. На мне лежит ответственность за создание большинства, соответствующего тем глубоким изменениям в политической жизни Франции, которые уже начали происходить после проведения первого тура президентских выборов. Такое большинство выйдет за рамки начального состава движения "На марше", - заявил он.

Жесткая борьба

"Я выдвину на парламентских выборах 577 кандидатов от президентского большинства (по числу мест в нижней палате - прим. ТАСС). Поэтому политики, которые не присоединятся ко мне, будут вынуждены противостоять на выборах этим кандидатам. В то же время я хотел бы, чтобы политики присоединились ко мне, именно разделяя мои взгляды и поддерживая мой проект развития Франции, а отнюдь не исходя из стремления сохранить свое место в парламенте", - подчеркнул Макрон.

Место для Байру

Он сообщил, что в президентскую коалицию войдут представители партии "Демократическое движение", лидер которой Франсуа Байру поддержал его кандидатуру. Макрон также отметил, что не намерен после выборов в национальное собрание менять премьер-министра, которого назначит после прихода в Елисейский дворец. "Это необходимо для того, чтобы обеспечить возможность быстрых действий", - сказал он. По мнению политических наблюдателей, именно Байру имеет высокие шансы занять данный пост.

Отвечая на вопрос, как будет называться эта президентская коалиция, Макрон заявил, что "название "На марше" отнюдь не является единственно возможным". Он также не исключил вероятность того, что огласит фамилии будущих членов правительства "еще до проведения второго тура президентских выборов".