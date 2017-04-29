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Меркель заявила о хороших рабочих отношениях с Трампом

Международная панорама
29 апреля, 10:40 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов

Однако, по словам канцлера ФРГ, это не исключает наличия разных точек зрения

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БЕРЛИН, 29 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель высоко оценивает рабочие отношения с президентом США Дональдом Трампом. Однако это, по ее словам, не исключает различий во взглядах.

"У меня с президентом Трампом хорошие рабочие отношения, которые определенно не исключают наличия разных точек зрения", - сказала канцлер в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

В ходе двусторонних контактов лидеры двух стран, по словам Меркель, пытаются выработать общий подход к решению конфликтов на Украине, в Сирии или Йемене, к борьбе с терроризмом. "Если мы хотим решить эти проблемы и помочь людям, то нам нужно активное участие США", - признала канцлер.

Кроме того, Меркель в очередной раз отметила, что переговоры по Соглашению о зоне свободной торговли TTIP, которые зашли в тупик, возможно, будут возобновлены. "Я не исключаю, что переговоры по торговому соглашению с США когда-нибудь возобновятся", - сказала глава кабмина ФРГ, которая на протяжении последних лет активно выступает за подписание TTIP.

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Трамп, Дональд Меркель, Ангела
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