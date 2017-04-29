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Дана Боэнте назначен исполняющим обязанности помощника генпрокурора США

Международная панорама
29 апреля, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

Боэнте сменит на этом посту исполняющую обязанности помощника министра юстиции США по вопросам нацбезопасности Мэри Маккорд

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс объявил о назначении федерального прокурора Восточного округа Вирджинии Даны Боэнте исполняющим обязанности своего помощника. Об этом сообщается в пятницу на сайте минюста США.

Боэнте сменит на этом посту исполняющую обязанности помощника министра юстиции США по вопросам национальной безопасности Мэри Маккорд, которая занимается в минюсте расследованием предполагаемых попыток России оказать влияние на ход американских президентских выборов, состоявшихся в ноябре прошлого года. 21 апреля официальный представитель Минюста Марк Раймонди сообщил ТАСС, что Маккорд покинет свой пост в мае.

"Дана Боэнте на протяжении десятилетий проявлял себя как преданный госслужащий и выполнял ответственные руководящие функции в министерстве юстиции", - прокомментировал назначение Сешнс, поблагодарив Маккорд за ее "преданную службу".

С конца января и до окончательного утверждения Сенатом на посту главы минюста Джеффа Сешнса 62-летний Боэнте временно исполнял обязанности генпрокурора и министра юстиции.

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