Дана Боэнте назначен исполняющим обязанности помощника генпрокурора США

Парк Кубка конфедераций по футболу открылся в МосквеСпорт 29 апреля, 12:08
Ковальчук пропустит чемпионат мира по хоккею из-за операцииСпорт 29 апреля, 11:48
ВТБ не будет сокращать спонсорство спортивных проектов из-за контракта с Гран-при РоссииСпорт 29 апреля, 11:47
ВТБ будет титульным спонсором Гран-при России на протяжении 9 летСпорт 29 апреля, 11:42
Зарядка для глаз и миллионные гонорары: что нужно знать о киберспортеСпорт 29 апреля, 11:30
Как смотреть на звезды: краткий гид начинающего наблюдателяКосмос 29 апреля, 11:00
Поветкин поднялся на вторую строчку в рейтинге Международной боксерской организацииСпорт 29 апреля, 10:52
Голкипер "Тампы" Василевский отметил, что улучшил игру клюшкой благодаря БишопуСпорт 29 апреля, 10:09
Василевский: Сорокин и Шестеркин должны попробовать свои силы в НХЛСпорт 29 апреля, 10:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс объявил о назначении федерального прокурора Восточного округа Вирджинии Даны Боэнте исполняющим обязанности своего помощника. Об этом сообщается в пятницу на сайте минюста США.
Боэнте сменит на этом посту исполняющую обязанности помощника министра юстиции США по вопросам национальной безопасности Мэри Маккорд, которая занимается в минюсте расследованием предполагаемых попыток России оказать влияние на ход американских президентских выборов, состоявшихся в ноябре прошлого года. 21 апреля официальный представитель Минюста Марк Раймонди сообщил ТАСС, что Маккорд покинет свой пост в мае.
"Дана Боэнте на протяжении десятилетий проявлял себя как преданный госслужащий и выполнял ответственные руководящие функции в министерстве юстиции", - прокомментировал назначение Сешнс, поблагодарив Маккорд за ее "преданную службу".
С конца января и до окончательного утверждения Сенатом на посту главы минюста Джеффа Сешнса 62-летний Боэнте временно исполнял обязанности генпрокурора и министра юстиции.